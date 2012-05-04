〔欧洲汇市〕英镑兑美元反弹持平,喜忧参半的美国就业数据公布后走低

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 英镑兑避险的美元在美国非农就业报告公布后一度下跌
* 尽管美国经济增长滞迟,英镑料将守住近期涨势
* 欧元兑英镑料进一步下跌,关注0.8065英镑水平
路透伦敦5月4日电---英镑兑美元周五持平,扳回稍早因美国就业数据弱于预期而录得的跌幅,尽管对美国经济复苏的韧性仍然存疑,英镑短期料仍将得到支持.
美国4月非农就业岗位增加11.5万个,增幅远远低于市场预估的17万个.这也低于3月份上修后的增长15.4万个.美国4月失业率为8.1%(预估为8.2%).[ID:nEAPA40DS3][ID:nSB1528000]
英镑兑避险的美元GBP=D4一度跌至1.6154美元日内低位,因市场人士卖出被视为较高风险的货币,对全球最大经济体美国经济成长放缓的忧虑作出跳膝反应.
之后英镑扳回这些跌幅,尾盘基本持平在1.6183美元.
"美国就业数据喜忧参半.市场仍在寻找确认美国经济正在复苏的迹象,我不确定今日的数据提供了这样的证明,"巴克莱资本汇市策略师Sara Yates说.
周一英镑兑美元升至八个月高位1.6304美元,Yates说,在美国经济今年稍后增加动能之前,英镑可能留在此水平附近.
"我们认为,只有在美国经济开始有出众表现,且市场相信美国经济复苏时,英镑/美元的走势才会逆转.我们预期,相对于英国收益率,美国收益率将上扬,英镑兑美元将会回落,"她说.
巴克莱资本预期,英镑兑美元未来一个月交投在1.63美元,未来12个月交投在1.58美元.
欧元兑英镑EURGBP=D4基本持平在0.8128英镑,徘徊在略高于周四触及的0.8103英镑的22个月低点附近.
技术策略师表示,欧元跌穿约0.8065英镑的2010年6月低位,将为下探2008年雷曼兄弟破产后未见的水平开启大门.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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