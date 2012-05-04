〔欧洲汇市〕英镑兑美元反弹持平,喜忧参半的美国就业数据公布后走低

* 英镑兑避险的美元在美国非农就业报告公布后一度下跌

* 尽管美国经济增长滞迟,英镑料将守住近期涨势

* 欧元兑英镑料进一步下跌,关注0.8065英镑水平

路透伦敦5月4日电---英镑兑美元周五持平,扳回稍早因美国就业数据弱于预期而录得的跌幅,尽管对美国经济复苏的韧性仍然存疑,英镑短期料仍将得到支持.

美国4月非农就业岗位增加11.5万个,增幅远远低于市场预估的17万个.这也低于3月份上修后的增长15.4万个.美国4月失业率为8.1%(预估为8.2%).[ID:nEAPA40DS3][ID:nSB1528000]

英镑兑避险的美元GBP=D4一度跌至1.6154美元日内低位,因市场人士卖出被视为较高风险的货币,对全球最大经济体美国经济成长放缓的忧虑作出跳膝反应.

之后英镑扳回这些跌幅,尾盘基本持平在1.6183美元.

"美国就业数据喜忧参半.市场仍在寻找确认美国经济正在复苏的迹象,我不确定今日的数据提供了这样的证明,"巴克莱资本汇市策略师Sara Yates说.

周一英镑兑美元升至八个月高位1.6304美元,Yates说,在美国经济今年稍后增加动能之前,英镑可能留在此水平附近.

"我们认为,只有在美国经济开始有出众表现,且市场相信美国经济复苏时,英镑/美元的走势才会逆转.我们预期,相对于英国收益率,美国收益率将上扬,英镑兑美元将会回落,"她说.

巴克莱资本预期,英镑兑美元未来一个月交投在1.63美元,未来12个月交投在1.58美元.

欧元兑英镑EURGBP=D4基本持平在0.8128英镑,徘徊在略高于周四触及的0.8103英镑的22个月低点附近.

技术策略师表示,欧元跌穿约0.8065英镑的2010年6月低位,将为下探2008年雷曼兄弟破产后未见的水平开启大门.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]