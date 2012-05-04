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债券 | 2012年 5月 5日 星期六 01:18 BJT

〔标题新闻〕若美国经济成长超预期或通胀高于FED的2%目标,FED或更早撤走宽松政策--威廉姆斯

威廉姆斯为美国旧金山联邦储备银行总裁

FED为美国联邦储备理事会(美联储)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E8EN00L]

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