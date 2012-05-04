〔英国债市〕10年期英债收益率触及两个月低点,此前美国公布就业报告

路透伦敦5月4日电---英国10年期公债收益率GB10YT=RR周五触及两个月低点,此前美国公布非农就业数据逊于预期,令投资者预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)或将推出更多刺激措施,英央行也有这样的可能.

指标10年期英债收益率触及2月28日以来最低水准1.991%,在美国就业数据公布后美国公债遭到抛售,10年期英债收益率当日跌3个基点,至2.00%.

美国劳工部周五公布,美国4月非农就业岗位增加11.5万个,预估为增加17.0万个.[ID:nEAPA40DS3]

该数据打消了冬季喜人就业形势延伸暗示美国经济复苏出现转折的预期.但该数据并非一无是处,政府将2月和3月非农就业岗位初估值共计上修5.3万个.

6月英债期货FLGM2结算价涨46个跳动点,至116.90,日高为117.09.

"我认为市场关注的重点是薪资没有上涨,实际上还下降了,显然这是一个信号,即没有出现通胀上升的第二轮效应,"摩根士丹利固定收益策略师Anthony O'Brien称.

英央行货币政策委员会在4月会议记录中称,通胀可能较2月预期下降得更加缓慢,因油价高企,这使企业有可能提升利润率,而生产率增长疲弱.

英央行将于下周四决定是否增加购债规模.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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