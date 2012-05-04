〔欧元债市〕德债期货刷新纪录高位,因美国就业数据不振

* 德债期货大涨,此前美国公布就业数据疲软

* 德国公债收益率在希腊大选后或测试新低

* 法国大选逐渐被消化,分析师较为担心希腊

路透伦敦5月4日电---德国公债期货周五触及纪录高位,此前公布的美国就业报告疲软,且经济数据显示欧元区全面衰退程度较原先预期要深,令投资者转向低风险投资.

德国公债收益率(殖利率)全面跌近纪录低点,受法国和希腊周末大选前的避险操作支撑.大选或决定欧元区撙节动力的命运.

分析师表示,法国总统大选结果已经大致被消化,即法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)将有望取代现任总统萨科齐.但希腊大选对市场来说风险则较高.

"希腊大选有很多令人沮丧的空间.如果出现希腊两大政党无法赢得绝大多数议席的话,或导致周一市场动荡,"瑞银策略师Justin Knight说.

6月德债期货FGBLM2日内涨幅一度高达42个跳动点,至142.13点的纪录高位,但随后小幅回撤至收盘时的142.05.现货10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌3个基点,报1.585%.

但下周德国五年期公债标售可能面临挑战,尤其一旦希腊大选结果打压德债收益率至极低水平.

市场人士担心,若希腊支持救援的联合政党优势不大,或令该国难以落实国际金主制定的改革.

大选前,希腊公债GR10YT=TWEB大幅折让,收益率升11个基点至20.7%-分析师称这反映出可能会有另一轮重组的预期,甚至债务或最终以另一货币计价的可能性.

RWC绝对利率和汇率主管Peter Allwright对希腊前景尤为悲观,他预期若联合政府疲弱,或加速该国退出欧元区.

他还表示,如果危机发生,德国短期国债收益率可能跌至很低的负值,并称最终跌幅可能达25-50个基点.两年期德国公债收益率DE10YT=TWEB最新报0.08%.

法国FR10YT=TWEB/德国指标10年期公债利差跌至119个基点的三周低位,引领欧元区二线国家公债利差缩窄的趋势.

西班牙ES10YT=TWEB/德国10年期公债利差小幅缩窄,报418个基点,日内一度走窄12个基点至407个基点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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