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市场报道 | 2012年 5月 5日 星期六 05:32 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦合约收低,因预期美国小麦丰收

路透5月4日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌,交易商说,因在全球库存原已充足的情况下下,预期美国小麦丰收,此外美元上涨和股市下跌也使小麦期价承压.

本周,CBOT-7月软红冬麦WN2大跌6.3%,录得指标合约自2011年9月底来最大周度百分比跌幅.

Global Weather Monitoring气象学家John Dee说,预计美国中西部地区未来三至四天天气湿润,对软红冬麦生长有利.大平原北部春麦种植地区及大平原南部硬红冬麦种植地区,包括德州较乾燥地区,料将降骤雨.

民间分析机构Informa Economics上调2012年美国冬麦产量预估至16.56亿蒲式耳,之前预估为16.31亿蒲式耳.

根据Wheat Quality Council的年度巡察结果,今年堪萨斯州硬红冬麦产量可望录得自2003年来最高,可能将录得创纪录收成,因今年种植天气接近完美.

CBOT-5月小麦期货WK2收跌3-1/4美分,报每蒲式耳6.05美元.

CBOT小麦预估成交量为108,052口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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