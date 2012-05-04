〔金属期市〕期铜下跌,因美国就业数据疲弱削弱经济复苏希望

* 铜价本周跌3%,终止之前两周连涨势头

* 美国就业增幅放缓,燃点对全球经济成长忧虑

* 印尼实施新税限制原料出口,可能打击对中国的镍和矾土出口

路透纽约/伦敦5月4日电---铜价周五跌至逾一周最低,因美国就业增长连续两个月疲弱,燃点对全球经济体质的忧虑,而中国以外的库存紧张限制铜价跌幅.

本周金价下挫3%,结束之前两周连升之势,且期铜和诸如股市和油市等对经济成长敏感的市场也一同下跌,因美国4月非农就业岗位增加11.5万个,增幅远远低于市场预估的17万个.这也低于3月份上修后的增长15.4万个.美国4月失业率为8.1%(预估为8.2%).[ID:nEAPA40DS3][ID:nSB1528000]

和原油价格的跌幅相比,铜价跌幅较小.油价下挫逾3%,自2月来首次跌至每桶不到100美元.

"在3月和4月的高位,股市和能源市场均消化了更为强劲的经济预期.铜市从来没有消化过如此强劲的经济预期,所以铜价跌幅不是这么大,"Bianco Research Group总裁James Bianco说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3盘中低见8,146美元,此为4月25日来最低,尾盘跌54美元,报每吨8,175美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜HGN2下滑1.50美分,报每磅3.7210美元,交投区间为3.7025至3.7550美元.

汤森路透初步数据显示,纽约尾盘COMEX期铜成交量仍然清淡,略高于54,000口,较30日均值低约三分之一.

上海期货交易所铜库存最近一周减少4%,至2月来最低水平.LME铜库存减少4,575吨,至230,625吨,为2008年10月来的低位.

其他金属方面,三个期期镍CMNI3收高300美元,至每吨17,575美元,受印尼的消息支持.

一位行业消息人士周五表示,印尼针对金属实施新税政策,限制原料出口,可能打击对中国的镍和矾土出口,凸显印尼新政策对该国经济影响的担忧.印尼为东南亚最大的经济体.印尼对部分金属矿出口征收税率为20%,并将禁止原材料出口,除非矿商提出建设冶炼厂的计划.[ID:nSB1527558]

以下为1808GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 372.40 -0.95 -0.25 343.60 8.38

LME期铝 2066.00 -23.50 -1.12 2020.00 2.28

LME期铜 8174.00 -55.00 -0.67 7600.00 7.55

LME期铅 2105.00 13.00 +0.62 2035.00 3.44

LME期镍 17550.00 275.00 +1.59 18710.00 -6.20

LME期锡 21450.00 -355.00 -1.63 19200.00 11.72

LME期锌 1995.00 11.00 +0.55 1845.00 8.13

上海期铝 16280.00 -5.00 -0.03 15845.00 2.75

上海期铜 58360.00 210.00 +0.36 55360.00 5.42

上海期锌 15540.00 5.00 +0.03 14795.00 5.04

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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