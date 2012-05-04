〔纽约期市〕ICE期棉小幅收跌,受累于投机性卖盘

路透纽约5月4日电---期棉周五收跌,受累于外围市场走弱和美元走强引发的投机性卖盘,不过分析师表示,在过去三日连跌后,期棉可能反弹.

洲际交易所(ICE)-7月期棉合约CTN2收低1.22美分,或1.37%,报每磅87.99美分,盘中交投区间介于87.91-89.56美分.

根据汤森路透数据,本周棉花期货收跌3.55%,为次月合约去年12月以来最低周度收位.

新作12月合约CTZ2跌0.72美分,收报85.80美分,交投介于85.5-86.77美分的区间内.

全球股市走低,油价重挫,路透-Jefferies商品指数.CRB也回落,反应疲弱的美国就业数据以及显示欧元区整体经济衰退较之前预期严重的数据导致市场人气转弱.

根据汤森路透数据,周五预估成交量为略低于13,300口,较30天均值低约45%.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月3日,未平仓合约为182,341口.(完)