〔纽约期市〕糖价继续反弹,阿拉比卡咖啡合约收于19个月低点

路透纽约/伦敦5月4日电---原糖期货周五延续反弹走势,因连续几天大跌后出现空仓回补,且合约价格本周跌至一年低点,预期消费需求可能抬头.

阿拉比卡咖啡进一步下滑,收于19个月低点.可可则在清淡市况中收低,市场人士为今日稍晚在伦敦的一场重要贸易晚宴做准备.

伦敦软商品市场周一将因假休市.洲际交易所上月表示,周一开市时间将延后至1130GMT,因伦敦假期.

ICE-7月原糖合约SBc1升0.16美分,收于每磅20.81美分,从周三所及近一年低点处反弹.伦敦8月白糖合约LSUc1升6.30美元,或1.1%,收报每吨566.10美元.

Sucden Financial的Nick Penney表示,巴西雷亚尔和印度卢比兑美元下跌,令价格受限,因生产商对冲头寸.市场中期阻力位约为每磅21.50美分.

纽约和伦敦市场中,可可收低.

ICE-7月可可期货CCc2收低18美元,报每吨2,289美元.伦敦7月可可期货LCCN2下滑8英镑,报每吨1,526英镑.

咖啡期货涨跌不一.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2跌1.20美分,报每磅1.746美元,为2010年10月以来最低.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2升44美元,或2.23%,报每吨2,019美元.

F.O. Licht分析师Stefan Uhlenbrock称,阿拉比卡价格走势可能将持续下行,因预期巴西丰收,越南出口提速的消息也令罗布斯塔咖啡合约承压.(完)