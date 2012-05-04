〔美国股市〕道琼工业指数收跌1.27%,Nasdaq指数收低2.25%

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透纽约5月4日电---美国股市周五大幅走低,录得今年最差表现一周,此前全球最大经济体美国就业增幅放缓,引发迄今对美国经济复苏前景最低的疑问.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌168.32点,或1.27%,至13,038.27点;标准普尔500指数.SPX收低22.47点,或1.61%,至1,369.10点.Nasdaq指数.IXIC下跌67.96点,或2.25%,至2,956.34点.
根据初步收盘数据,本周道指收跌1.4%,标普500指数收低2.4%,Nasdaq指数重挫3.7%.
标普500指数录得去年12月来表现最差的一周,Nasdaq指数录得去年11月来最大单周跌幅.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。