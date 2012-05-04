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货币新闻 | 2012年 5月 5日 星期六 04:28 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌1.27%,Nasdaq指数收低2.25%

路透纽约5月4日电---美国股市周五大幅走低,录得今年最差表现一周,此前全球最大经济体美国就业增幅放缓,引发迄今对美国经济复苏前景最低的疑问.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌168.32点,或1.27%,至13,038.27点;标准普尔500指数.SPX收低22.47点,或1.61%,至1,369.10点.Nasdaq指数.IXIC下跌67.96点,或2.25%,至2,956.34点.

根据初步收盘数据,本周道指收跌1.4%,标普500指数收低2.4%,Nasdaq指数重挫3.7%.

标普500指数录得去年12月来表现最差的一周,Nasdaq指数录得去年11月来最大单周跌幅.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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