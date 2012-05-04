〔加拿大汇市〕加元兑美元下挫,录得2012年迄今表现最差的一周

路透多伦多5月4日电---加元兑美元周五下挫,录得2012年迄今表现最差的一周,因对加拿大央行升息的预期降温,及美国就业数据增加对经济复苏步伐的忧虑.

本周加元兑美元跌1.5%,录得去年12月中来表现最差的一周.分析师说,加元在4月升至七个月高位,受助于加拿大央行更强硬的言论,但近几个交易日加元回落,因数据令市场对经济复苏步伐存疑.

美国4月非农就业岗位增加11.5万个,增幅远远低于市场预估的17万个.这也低于3月份上修后的增长15.4万个.美国4月失业率为8.1%(预估为8.2%).[ID:nEAPA40DS3][ID:nSB1528000]

加元兑美元CAD=D4收报0.9955加元,或1.0045美元,连跌第三天,低于周四收盘时的0.9889加元,或1.0112美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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