〔加拿大汇市〕加元兑美元下挫,录得2012年迄今表现最差的一周

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透多伦多5月4日电---加元兑美元周五下挫,录得2012年迄今表现最差的一周,因对加拿大央行升息的预期降温,及美国就业数据增加对经济复苏步伐的忧虑.
本周加元兑美元跌1.5%,录得去年12月中来表现最差的一周.分析师说,加元在4月升至七个月高位,受助于加拿大央行更强硬的言论,但近几个交易日加元回落,因数据令市场对经济复苏步伐存疑.
美国4月非农就业岗位增加11.5万个,增幅远远低于市场预估的17万个.这也低于3月份上修后的增长15.4万个.美国4月失业率为8.1%(预估为8.2%).[ID:nEAPA40DS3][ID:nSB1528000]
加元兑美元CAD=D4收报0.9955加元,或1.0045美元,连跌第三天,低于周四收盘时的0.9889加元,或1.0112美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。