〔国际油市〕NYMEX原油期货收低近4%,因美国就业岗位增幅放缓

* 美国4月非农就业岗位增幅弱于预期

* 美国RBOB汽油期货跌至每加仑不到3美元

路透纽约5月4日电---美国原油期货周五重挫近4%,因数据显示美国就业增幅持续疲弱,市场原本已忧虑经济活动放缓,就业数据加重了市场忧虑.

美国雇主4月减少招聘,更多人停止找工,加重了市场原本对经济成长放缓的忧虑.

美国4月非农就业岗位增加11.5万个,增幅远远低于市场预估的17万个.这也低于3月份上修后的增长15.4万个.美国4月失业率为8.1%(预估为8.2%).[ID:nEAPA40DS3][ID:nSB1528000]

分析师和经纪商表示,纽约商品交易所即将调整准备金要求引发的困扰,以及美国原油期货跌穿每桶100美元,布兰特原油跌穿200天移动均线后出现的技术性卖盘也扶助打压油价.

美国汽油期货跌逾2%,跌穿每加仑3美元,为2月来最次,且跌穿100天移动均线.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLM2收低4.05美元,或3.95%,结算价报每桶98.49美元,交投区间为97.51-102.72美元.

本周,NYMEX原油跌6.44美元,或6.1%,录得去年9月23日当周来最大周度百分比跌幅,当时下挫9%.

NYMEX-6月RBOB汽油期货RBc1跌7.42美分,或2.43%,结算价报每加仑2.9758美元.本周,该合约跌20.86美分,或6.5%.

NYMEX-6月取暖油期货HOc1下跌7.81美分,或2.53%,结算价报每加仑3.0088美元.本周,该合约17.54美分,或5.5%.

布兰特6月原油期货LCOc1下挫2.90美元,或2.50%,结算价报每桶113.18美元,低于200天移动均线切入位133.66美元.本周,该合约下挫6.65美元,或5.5%.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 98.49 -4.05 -4.0% 97.51 102.72 424,827 316,883

7月原油 98.88 -4.04 -3.9% 97.90 103.08 92,733 87,588

6月RBOB汽油 2.9758 -0.0742 -2.4% 2.9407 3.0525 54,202 61,395

7月RBOB汽油 2.9330 -0.0748 -2.5% 2.8935 3.0100 34,625 36,142

6月取暖油 3.0088 -0.0781 -2.5% 2.9796 3.094 71,479 65,626

7月取暖油 3.0131 -0.0771 -2.5% 2.9841 3.0977 21,349 22,651

ICE合约

6月布兰特 113.18 -2.90 -2.5% 111.76 116.29 317,505 231,991

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 849,522 678,769 522,556 1,608,711 -8,409

汽油 133,962 143,502 183,417 302,610 -926

取暖油 145,928 142,310 134,898 307,319 -2,364(完)