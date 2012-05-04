〔全球金市〕金价收高,因非农就业报告引发美联储重燃放宽政策之预期

* 4月非农就业报告增幅小于预期

* 美国放宽货币政策的新冀望提振金价

* 金价持稳,但油价和股市大跌

* 周一将公布美国消费者信贷数据

路透纽约/伦敦5月4日电---金价周五上涨,投资者买入黄金且抛售原油和股票,因美国非农就业报告提振金价投资魅力,据称经济疲软或促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放宽货币政策.

金价本周仍收低0.6%,比2月末高位低150美元,此前一系列美国数据强劲,令人十分怀疑美联储是否会推出第三轮公债购买计划.

美联储主席贝南克此前曾表示,"第三轮量化宽松政策将视未来数据而定.下次他讲话的时候,他会重申美联储愿意做更多,"Merk Funds投资长Axel Merk说.公司拥有约6.5亿美元资产.

"这就是金价走升的关键因素之一,因为我们经历了很长一段时间的盘整,"他说.

金价从早前跌势中反弹,此前劳工部公布美国4月新增非农就业岗位11.5万个,数据连续第三个月放缓.就业报告远逊于预期,令原油价格大跌约4%,道指跌幅达三位数.

1943GMT,现货金XAU=升0.4%,报每盎司1,643.20美元.

盘中金价一度跌20美元,但随后逐渐扳回跌势,因有关第三轮量化宽松政策的臆测升温.这是金价年内升5%的主要动力.

路透初步数据显示,6月美国期金GCM2收高10.40美元,至每盎司1,645.20美元,交易量较30日均值跌约10%.

美国期金投资者继续消化芝加哥商业交易所(CME)获得90日新规宽限期的新闻,新规将增加部分交易所成员保证金,增幅最高可达三分之一.

交易商说,避险买盘下周可能仍将令黄金获益.有关欧元区的不安情绪推升金价年初上涨,随后法国和希腊将在周日进行大选.

现货银XAG=升1%至每盎司30.35美元.现货铂金(白金)XPT=跌0.3%至每盎司1,522.50美元,现货钯金XPD=跌1.1%,报每盎司648.47美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1645.20 10.40 0.6 1626.80 1648.00 136,140

COMEX白银期货 SIK2 30.38 0.421 1.4 29.920 30.370 51

COMEX铂金期货 PLN2 1536.00 2.90 0.2 1521.10 1541.10 6,214

COMEX钯金期货 PAM2 652.15 -9.20 -1.4 649.50 665.90 3,073

现货金 XAU= 1643.20 7.00 0.4 1627.25 1646.86

现货银 XAG= 30.350 0.290 1.0 29.800 30.450

现货铂金 XPT= 1522.50 -4.65 -0.3 1524.25 1535.99

现货钯金 XPD= 648.47 -7.33 -1.1 652.25 663.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=