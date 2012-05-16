〔欧洲汇市〕英镑兑欧元从三年半高位回落,但升势保持完整

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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* 英股央行鸽派论调增加QE臆测后,英镑下滑
* 但英镑兑欧元升势保持完整
* 一些分析师预计欧元兑英镑将跌至0.75英镑
路透伦敦5月16日电---英镑兑欧元周三从三年半高位回落,此前英国央行发布更疲弱的经济成长和通胀的预估,但投资人对避险资产的需求不断增加,预计将带动英镑进一步上涨.
在英国央行发布温和的通胀报告,为进一步实施量化宽松政策预留空间后,英镑兑欧元EURGBP=D4大跌.
但在0.80英镑上方有买盘,限制了英镑的跌幅,且英国央行的评估预计只是放缓,而不是扭转英镑的升势.
英国央行周三发布的通胀报告指出,英国通胀率至少在未来一年里料仍将保持在2%的目标上方.与此同时,英国经济增长将减缓,并易受到欧元区债务危机的冲击.
英国央行的新预估反映出,该国通胀下降的速度要慢于三个月之前的预估,同时经济增长前景也比此前预计的要疲软.在英国仍努力要从金融危机中恢复过来之际,这个最新预估将令英国人的负担更加沉重.[ID:nSB1550364]
即便市场臆测央行可能扩大3,250亿英镑的量化宽松政策,但欧元仍离周三稍早触及的0.7950英镑多年低点不远.
欧元兑英镑尾盘升0.4%,报0.7993英镑,许多市场人士预计英镑回落将是暂时性的,因担心希腊重新选举可能导致该国脱离欧元区.
欧洲汇市尾盘,有报导称欧洲央行暂停对部分希腊银行的货币政策操作后,欧元全面承压.
许多银行预计未来几周欧元兑英镑持续下滑,巴克莱和ING分别预计欧元兑英镑的12个月目标位在0.76英镑和0.75英镑.
英镑兑美元GBP=跌0.4%,报1.5924美元,通胀报告公布后,一度跌至四周低点1.5889美元.
市场下一焦点将是英国央行5月货币政策会议记录以及5月22日英国通胀数据.(完)
--编译 李军;审校 母红
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