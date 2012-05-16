〔欧洲股市〕受银行股大跌拖累收低,因欧元区忧虑

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.5%

* 银行股下滑,因希腊和西班牙忧虑

* 巴克莱上扬,因瑞银上调其评级

路透伦敦5月16日电---欧洲股市周三下跌,交投震荡,因投资人担心欧元区稳定,缺乏买入风险资产的信心.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.5%,报992.81点,连续三天延续跌势,徘徊在四个半月低位附近,较其2012年高位下跌逾10%.

欧洲央行(ECB)消息人士周三称,央行已停止与部分希腊银行间的货币政策操作,因这些银行未能成功完成资本结构调整.欧洲央行也已证实该消息.[ECB-CMN]股市尾盘受该消息影响.

希腊各政党未能组建政府令投资人担心希腊可能退出欧元区,且影响可能蔓延至其他较大经济体.

法国巴黎银行欧元区分析师Clemente De Lucia说,希腊退出欧元区的机率较12个月上升,很难将希腊脱离欧元区的成本量化,但成本肯定低于一年前,因企业采取了措施降低敞口.

银出股.SX7P再次下跌,过去三个月累计大跌18%,因欧元区忧虑重现.野村称,希腊退出欧元区的成本容易控制,但控制危机扩散忧虑就更难.

西班牙银行Bankia (BKIA.MC)暴跌11.1%,因该行推迟发布第一季业绩,引发投资人担忧最近得到国家支持的Bankia的亏损规模.

但巴克莱(BARC.L)上扬1.6%,因瑞银将该股评级由中性上调至买入.

英国富时100指数.FTSE收跌0.6%,报5,405.25点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.26%,报6,384.26点;法国CAC-40指数.FCHI收升0.31%,报3,048.67点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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