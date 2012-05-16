〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少108.2亿美元--iMoneyNet

路透纽约5月16日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至5月15日的最近一周美国货币市场基金资产减少108.2亿美元,至2.539万亿(兆)美元.

iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产减少86.5亿美元,至2.267万亿美元;而免税货币市场基金资产减少21.7亿美元,至2,727.9亿美元.

iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率仍保持在0.03%.(完)

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