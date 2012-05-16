〔加拿大汇市〕加元兑美元下滑,因希腊忧虑

路透多伦多5月16日电---加元兑美元周三下滑,因希腊在欧元区的前景不明朗,令全球股市、商品和外汇市场承压.

加元兑美元盘中触及16周低点1.0131加元或0.9871美元,跟随欧元受欧洲央行停止对部分希腊银行再融资操作消息影响的走势.

欧元兑美元跌至四个月低点,连跌四日,且可能进一步下滑,因投资人担心希腊可能退出欧元区.

加元兑美元CAD=D4收报1.0127加元或0.9875美元,周二收报1.0068加元或0.9932美元.加元表现不及澳元和日圆等多数其他G10货币.(完)

--编译 李军;审校 母红

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