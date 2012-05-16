〔美国股市〕ADR收低,亚洲企业ADR领跌

路透纽约5月16日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三收低,亚洲股市录得六个月来最大单日跌幅,拖累此间市场亚洲企业ADR领跌.

亚洲企业ADR指数.BKAS重挫1.7%,而纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌1%.标准普尔500指数.SPX则跌0.4%.

日本日经指数周三收跌逾1%,因数据显示中国新增贷款几无增加,令本就冷淡的风险偏好进一步降温,但指数勉强收于关键支撑位上方.[.TCN]