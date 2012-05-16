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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 05:44 BJT

〔美国股市〕ADR收低,亚洲企业ADR领跌

路透纽约5月16日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三收低,亚洲股市录得六个月来最大单日跌幅,拖累此间市场亚洲企业ADR领跌.

亚洲企业ADR指数.BKAS重挫1.7%,而纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌1%.标准普尔500指数.SPX则跌0.4%.

香港恒生指数周三录得六个月最大单日跌幅,此前中国媒体报导称,5月前两周四大国有银行新增人民币贷款近零,加深对中国经济放缓的担忧.[.HKCN]

日本日经指数周三收跌逾1%,因数据显示中国新增贷款几无增加,令本就冷淡的风险偏好进一步降温,但指数勉强收于关键支撑位上方.[.TCN]

美国上市的中国石油(PTR.N)大跌2%,报130.71美元,日本丰田汽车(TM.N)跌2%,报76.72美元.

欧洲企业ADR指数.BKEUR跌0.9%,拉美企业ADR指数.BKLA收低0.4%.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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