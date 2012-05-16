〔国际油市〕NYMEX原油期货连跌第四日,因欧元区和希腊忧虑

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 希腊的银行和政局的不确定性打压油价和股市
* EIA公布上周美国原油库存增加,油品库存减少
* 关注周四美国上周初请失业金数据
路透纽约5月16日电---美国原油期货周三连跌第四日,因希腊政局动荡及银行业问题令投资人再度担心欧债危机.
欧洲央行表示已停止向部分希腊的银行提供流动性,因没有完成资本重组后,油市和美股受压.
稍早美国能源资料协会(EIA)公布的上周原油库存增幅小于美国石油协会(API)公布的数据后,美国原油期货一度转升.EIA公布上周美国原油库存增加213万桶,多于预期,但远低于API公布的660万桶增幅.
EIA还公布汽油库存减少280万桶,馏分油库存减少96.9万桶.
路透调查预期原油库存增加170万桶,汽油库存和馏分油库存分别减少50万桶及减少60万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期货CLM2结算价报每桶92.81美元,下跌1.17美元,或1.24%.盘中低见91.81美元,为11月3日来最低,日高为94.16美元.
伦敦洲际交易所(ICE)6月布兰特原油期货LCOM2今日到期,收低0.53美元,或0.47%,结算价报111.71美元.
7月布兰特原油期货LCON2大跌1.70美元,结算价报109.75美元.
日本共同社报导,美国总统奥巴马料将在本周末的G8会议上寻求G8领导人支持今夏释出战略石油储备.
国际能源署(IEA)首席经济学家表示,尽管近期油价下跌,但仍威胁全球经济复苏,准备在需要时释放紧急原油库存.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
6月原油 92.81 -1.17 -1.2% 91.81 94.16 290,055 284,712
7月原油 93.19 -1.16 -1.2% 92.19 94.53 119,049 118,662
6月RBOB汽油 2.9209 -0.0232 -0.8% 2.9058 2.9551 37,747 55,473
7月RBOB汽油 2.8651 -0.0265 -0.9% 2.8504 2.8993 36,358 44,336
6月取暖油 2.8976 -0.0354 -1.2% 2.8850 2.9377 49,285 57,809
7月取暖油 2.9039 -0.0347 -1.2% 2.8916 2.9436 31,759 32,423
ICE合约
6月布兰特 111.71 -0.53 -0.5% 110.41 112.10 21,965 146,266
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 622,046 596,463 561,860 1,539,151 -4,075
汽油 107,946 150,988 172,113 315,202 1,102
取暖油 131,629 139,821 134,725 309,131 -3,487(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。