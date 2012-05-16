〔金属期市〕期铜跌近年内低点,因欧元疲弱

* 期铜跌近年内低点

* 交易商称短期料缺乏技术性支撑

* 欧洲央行停止对部分希腊银行的再融资操作打压市场

路透纽约/伦敦5月16日电---铜价周三触及四个月低点,今年迄今的升幅回吐殆尽,因对希腊可能退出欧元区的忧虑加重,欧元兑美元大跌至四个月低位.

消息称欧洲央行已经停止向部分希腊的银行提供流动性,欧债危机加重.

连跌四日后,交易商警告铜价短期缺乏技术支撑.

"投机客仍观望,实货市场也在退守.中国要消化库存,客户无所作为.这就是问题."一纽约交易商表示.

他预计下一支撑水准在3.38美元,较周三结算价低约0.10美元,但称即使该水准也可能只是暂时的支撑.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3盘中低见每吨7,625美元,此为1月10日来最低,收盘下跌逾2%,报每吨7,665美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜HGN2收低1.12%,报每磅3.478美元,盘中交投区间宽度仅逾6美分.今日结算价较年内低点仅有7美分差距.

成交量清淡.汤森路透初步数据显示,纽约市场尾盘仅有逾6.7万口合约成交,远低于30天均值.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的数据显示,美国4月工业生产与前月成长1.1%(预估为成长0.6%),3月修正后为下降0.6%(前值亦为持平)[ECI-US-CMN]

其他金属收盘表现不一,三个月期锡CMSN3收报19,675美元,周二收报19,810美元,三个月期锌CMZN3由1,934美元跌至1,898美元.

三个月期铅CMPB3由2,008美元跌至1,971美元,三个月期铝CMAL3则由2,025美元升至2,035美元,三个月期镍CMNI3由16,995美元升至17,005美元.

以下为2027 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 346.60 -5.15 -1.46 343.60 0.87

LME期铝 2035.00 10.00 +0.49 2020.00 0.74

LME期铜 7649.00 -111.00 -1.43 7600.00 0.64

LME期铅 1970.00 -38.50 -1.92 2035.00 -3.19

LME期镍 17000.00 5.00 +0.03 18710.00 -9.14

LME期锡 19675.00 -135.00 -0.68 19200.00 2.47

LME期锌 1898.00 -36.00 -1.86 1845.00 2.87

上海期铝 15900.00 -110.00 -0.69 15845.00 0.35

上海期铜 54690.00 -1260.00 -2.25 55360.00 -1.21

上海期锌 14860.00 -165.00 -1.10 14795.00 0.44

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 母红

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