〔纽约期市〕ICE期棉同其他商品和欧元一道下滑

路透纽约5月16日电---美国洲际交易所(ICE)期棉周三大跌,创下20个月新低,扩大上周达8.4%的跌幅,分析师称因投资人抛售多数商品及股票套现.

尽管预期棉花供应充裕令期棉市场保持了利空的基调,但分析师表示,他们认为基于供需基本面一项,期棉在目前水准已经超卖.

ICE-7月期棉合约CTN2收低2.19美分或2.77%,报每磅76.97美分,盘中低见76.85美分,为2010年9月来最低,日高为79.34,成交稳健,为16,029口.

从较长期前景看,期棉可能保持颓势,特别是在美国农业部最新月度报告预计全球2012/13年度棉花期末库存达创纪录的7,375万包,按年增加逾10%.

新作12月合约CTZ2也跌2.72美分或3.52%,收报74.61美分,盘中在74.46-77.60美分之间交投.

周二期棉总成交量为20,388口,周一为23,052口.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月15日,未平仓合约增加1,860口,至188,609口.(完)