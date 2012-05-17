〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,受小麦和大豆期货升势惠及

路透5月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,分析师表示,因小麦和大豆市场的强势盖过了作物天气良好等利空基本面因素.

玉米期货价格盘中升穿40日移动均线切入位,但在逼近50日移动均线切入位6.27-1/8美元时遭遇阻力.

美国农业部周四早公布,上周美国出口销售玉米86.51万吨,低于预估的90-130万吨.

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)报告称,中国2012/13年玉米消费量预计达1.99亿吨,同期玉米进口量预计达600万吨.

"为平衡国内玉米供求缺口以及保持稳定的库存消费比,预计2012/13年度我国将进口600万吨玉米,比上年度增加50万吨,开放进口的态势依然明显."报告称.

报告并预计,2012/13年度国内玉米结余量为450万吨,较上年度的924万吨缩小424万吨,供需状况仍然偏紧,预计2012/13年度国内玉米价格保持高位运行.[ID:nSB1551972]

7月玉米合约CN2收高5美分,结算价报6.25美元.

今日CBOT玉米预估成交量为235,282口.(完)

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