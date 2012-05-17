〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,受小麦和大豆期货升势惠及

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透5月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,分析师表示,因小麦和大豆市场的强势盖过了作物天气良好等利空基本面因素.
玉米期货价格盘中升穿40日移动均线切入位,但在逼近50日移动均线切入位6.27-1/8美元时遭遇阻力.
美国农业部周四早公布,上周美国出口销售玉米86.51万吨,低于预估的90-130万吨.
中国国家粮油信息中心(CNGOIC)报告称,中国2012/13年玉米消费量预计达1.99亿吨,同期玉米进口量预计达600万吨.
"为平衡国内玉米供求缺口以及保持稳定的库存消费比,预计2012/13年度我国将进口600万吨玉米,比上年度增加50万吨,开放进口的态势依然明显."报告称.
报告并预计,2012/13年度国内玉米结余量为450万吨,较上年度的924万吨缩小424万吨,供需状况仍然偏紧,预计2012/13年度国内玉米价格保持高位运行.[ID:nSB1551972]
7月玉米合约CN2收高5美分,结算价报6.25美元.
今日CBOT玉米预估成交量为235,282口.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约