〔欧元债市〕德债收益率再创新低,因投资人担心希腊危机蔓延

* 民调显示希腊支持救助的政党将赢得选举

* 但市场仍担心希腊可能退出欧元区

* 德债创新高,西班牙和意大利公债收益率曲线趋平

路透伦敦5月18日电---德国公债收益率周五触及纪录低点,且预计将进一步下滑,因穆迪下调西班牙16家银行评等,加重了投资人对希腊政治危机可能演变为欧元区金融崩溃的忧虑.

投资人避险需求没有降温的迹象,尽管回报不断降低,因他们担心希腊危机蔓延至西班牙.

民调显示希腊支持救助的政党可能赢得选举,但市场对此无甚反应,意大利和西班牙公债收益率曲线趋平,显示认为违约风险上升.

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB挫至历史新低1.396%,之后反弹,结算价报1.42%,两年期公债收益率触及2.8个基点的历史低位.分析师表示,两年期公债收益率可能降至负值,因投资人更关心回本,而不是获利.

德债期货FGBLc1结算价跌3个跳动点,报143.63,盘中触及144.06纪录新高.

德国商业银行策略师David Schnautz建议投资人目标145.50,即10年期德债收益率再跌10个基点,向1.30%.

西班牙和意大利10年期公债ES10YT=TWEB IT10YT=TWEB收益率周五下滑,因传闻称对西班牙银行股禁止卖空,但收益率仍收在或高于6%,且料逼近被认为是难以持续的水准.

短债表现逊色,西班牙两年期/10年期公债收益率差本月收窄50个基点,至约200基点.意大利公债收益率差也收窄类似程度,至220基点.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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