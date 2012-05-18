〔欧洲股市〕本周下挫5.1%,录得去年9月来表现最差的一周

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低1.1%

* 该指数本周跌5.1%,录得去年9月来表现最差的一周

* 银行股上涨,因臆测可能恢复禁止银行股裸卖空

路透巴黎5月18日电---欧洲股市周五续挫,指标股指本周重挫5.1%,触及五个月低点,因投资人愈发担忧西班牙和希腊应对债务及整顿国内问题银行业的能力.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.1%,报970.24点,本周下挫5.1%,录得去年9月来表现最差的一周.

"市场在十字路口.再次有严重的系统风险,希腊银行出现挤兑.决策者应该要作反应,"Global Equities高管David Thebault说.

"同时,我们离场观望.参与如此的市场正如在玩俄罗斯轮盘,是有实质风险,你看到衍生产品交易量巨大,因人们纷纷作保护."

投资人持续撤出在欧洲股市的资金,而欧盟官员称,欧洲官员正筹备紧急计划,以准备一旦希腊离开欧元区.周五被问及是否德国开始考虑为希腊可能退出欧元区制订计划时,德国财政部发言人称,德国政府当前为所有可能做好准备.不过她强调救助计划仍有效.[ID:nSB1555914]

穆迪周四稍晚下调西班牙16家银行评等,也令投资人感到不安.

但市场臆测监管机构可能恢复对金融股的卖空禁令,引发银行股上扬,西班牙国际银行(Banco Santander)(SAN.MC)升3%,法国巴黎银行(BNPP.PA)涨2.9%.

英国富时100指数.FTSE收跌1.33%,报5,267.62点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.6%,报6,271.22点;法国CAC-40指数.FCHI收跌0.13%,报3,008.00点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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