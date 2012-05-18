〔纽约期市〕ICE期棉从逾两年低点反弹收高,受空头回补带动

路透纽约5月18日电---美国洲际交易所(ICE)期棉周五收高,从昨日触及的两年三个月低点反弹,因投机性空头回补.分析师表示欧债危机下周可能主导走势方向.

因投资人担心欧债危机加重,将资金从风险投资中撤往避险资产,全球股市回吐年内升幅.

ICE-7月期棉合约CTN2收高1.34美分或1.75%,报每磅77.99.今日交投区间介乎76.47-78.12美分,在昨日交投区间内.

本周7月期棉跌1.24%.

新作12月合约CTZ2升1.31美分或1.77,收报75.21美分,盘中在74-75.56美分之间交投,也在昨日交投区间内.本周该合约跌1.48%.

交易商表示,市场下一步走势将仍要看欧债危机恶化的程度以及对美元强势的影响.美国棉花丰产也左右此间市场.

今日空头回补令14日相对强弱指标(RSI)由周四的23升至29.5,低于或等于30则为超卖.

根据汤森路透数据,周五成交量约16,000口,较30日均值低约三分之一.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月17日,未平仓合约降至187,786口,之前连升三日.(完)