〔加拿大汇市〕加元兑美元触及四个月低点,因担忧欧元区

投行观点：Trinseo S目标价从74上调至82美元--Jefferies
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路透多伦多5月18日电---加元兑美元周五触及四个月低点,连跌五个交易日,因意外高企的国内通胀数据未能转移投资人对不断加剧的欧债危机的关注.
加元下跌,跟随广泛市场受风险厌恶情绪打压的走势,海外股市尽数回吐年内升幅,上日穆迪下调西班牙16家银行评级,令投资人愈发担心希腊政治危机的影响扩散.
加元走软,和美股下跌走势一致.美股收低,因Facebook Inc (FB.O)首日登场表现平平.[.NCN]
展望未来,投资人将关注周末八国集团(G8)的紧急会议,周一加拿大将因假期休市.
加元兑美元CAD=D4收报1.0208加元,或0.9796美元,低于周四尾盘的1.0191加元,或0.9813美元.本周加元跌约1.8%.
在海外市场,加元兑美元低见1.0227加元,或0.9778美元,此为1月16日来最低.
加拿大统计局周五公布,加拿大4月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.4%(3月为上升0.4%),较上年同期上升2.0%.加拿大央行4月核心CPI较前月上升0.4%(3月为上升0.3%),较上年同期上升2.1%.[ID:nSB1556040] (完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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