(重温稿)〔中国数据〕1-4月全国规模以上工业企业利润同比续降1.6%--国家统计局

美国热股：通用汽车承诺在并购交易中保持欧宝独立性，前者盘初下跌
路透2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报导，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团的交易中将保持独立。
(本文可搭配阅读"〔表格〕中国1-4月规模以上工业企业利润增长分项数据[ID:nSB1570736]".)
路透北京5月27日电---中国经济下行压力增大,从企业利润数据上即可窥见一斑.国家统计局周日公布数据显示,1-4月全国规模以上工业企业实现利润延续下降,同比减少1.6%,降幅较1-3月放大.
刊登在统计局网站的新闻稿显示,1-4月规模以上工业企业实现利润14,525亿元;4月当月实现利润4,076亿元,同比下降2.2%.
今年前四个月,国有及国有控股企业实现利润4,578亿元,同比下降9.9%;外商及港澳台商投资企业实现利润3,406亿元,同比下降13.2%.
不过集体企业、股份制企业和私营企业均录得利润增长,其中私营企业1-4月实现利润4,257亿元,同比增长20.9%,增幅居前;集体企业实现利润224亿元,同比增长12.3%;股份制企业实现利润8,385亿元,同比增长0.6%.
数据并显示,1-4月,在41个工业大类行业中,27个行业利润同比增长,11个行业同比下降.石油和天然气开采业利润同比增长8.2%,农副食品加工业增长18.7%;石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期盈利转为亏损.
期内,规模以上工业企业实现主营业务收入270,416亿元,同比增长12.7%.每百元主营业务收入中的成本为85.08元,主营业务收入利润率为5.37%.
统计局此前发布数据,1-3月全国规模以上工业企业利润同比下降1.3%,至10,449亿元人民币;3月当月实现利润4,389亿元,同比增长4.5%,其中国有及国有控股企业当月实现利润1,382亿元,同比下降0.7%.[ID:nSH0103449](完)
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--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
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