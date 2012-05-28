〔欧洲汇市〕欧元/美元脱离两年低点,受希腊选举民调扶助

* 欧元兑美元在清淡交投中脱离两年低点

* 涨势料短暂,因银行业和主权债忧虑令欧元承压

* 欧元空头仓位创纪录,欧元/瑞郎上涨

路透伦敦5月28日电---欧元兑美元周一从两年低点反弹,因希腊民调显示赞成该国获得国际援助的希腊保守党派再度领先,令投资人缩减部分欧元空头仓位.

但反弹脆弱,因投资人担心欧洲经济缺乏成长,西班牙银行业的体质以及欧元区二线国家借款成本不断增加.

欧元兑美元EUR=升0.15%,报1.2536美元,但脱离稍早触及的1.2625美元高位,交易商报称在突破1.2550美元时有卖盘.

这令欧元仍接近上周五触及的1.2495美元低点,这是2010年7月来最低水准.

最新的民调周六显示,希腊保守党派再度领先,使得希腊有望组建一个支持纾困计划的政府,让该国继续保留在欧元区内.[ID:nSB1570930]欧元因此上涨.

"市场明显大举作空欧元,如果你认为希腊将被迫退出欧元区,则这是合情合理的,但如果希腊可能不会被迫退出,那么这些仓位开始看上去有不少风险."Lloyds汇市策略师Adrian Schmidt表示.

截至5月22日该周,投机商将欧元空头仓位增至创纪录高位,令欧元很有可能因投机商削减仓位以及获利回吐而出现修正.

由于部分欧洲市场假期以及美国市场因阵亡将士纪念日休市,市场成交清淡.

"在没有更多负面消息的情况下,投资人对一味的抛售欧元有些厌倦,"Saxo Bank汇市策略师John Hardy表示,"所以在欧元自1.33美元大跌至约1.25美元后出现了一些盘整."

但对西班牙的担忧犹存,西班牙公债收益率不断上升,较可比德债收益率差创下欧元面世来最高,因投资人消化整顿该国银行业成本增加的因素.

一西班牙政府消息人士称,该国可能用公债形式对受困的Bankia(BKIA.MC)进行资本重整,该行上周要求190亿欧元救助资金,用于减计其不良住宅抵押贷款.

5月迄今,欧元已经大跌超过5%,势将录得9月来表现最差的一个月.

分析师表示,未来几天乃至几周,市场将对希腊更多民调反应敏感,但欧元大量空仓可能意味着相比负面消息,欧元对欧元区的正面消息会有更强烈的反应.

**升势短暂**

由于欧元反弹,美元指数.DXY跌0.2%,报82.218,脱离上周五触及的2010年9月来最高的82.461.

美元兑日圆JPY=也跌0.3%,报79.41日圆,交易商称错过在80.00日圆之上出手的日本出口商出售美元.日本央行上次会议记录显示暂停放宽货币政策,也对日圆有支撑.

风险意愿改善提振澳元兑美元AUD=D4和新西兰元兑美元NZD=D4大涨超过1%.

摩根士丹利建议投资人出售欧元兑澳元EURAUD=R,因经济状况,特别是欧元区核心国家的经济状况可能恶化,且投资人尚未完全消化欧洲央行进一步放宽货币政策的因素.该行目标欧元/澳元将从目前的约1.2722澳元降至1.2570澳元.

欧元兑瑞郎EURCHF=R报1.2014瑞郎,保持在1.2000瑞郎之上.瑞士央行总裁表示,该国拟定欧元区解体应急计划,包括资本管制措施,并继续防守瑞郎汇率上限.(完)

--编译 李军;审校 母红

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