〔全球金市〕金价小跌,跟随欧元回落

* 欧元回吐稍早升势,兑美元下滑0.2%

* 欧洲银行系统压力仍影响市况

路透伦敦/纽约5月28日电---金价周一小跌,在欧元兑美元由升转跌后回吐稍早升幅,美国今日假期令交投清淡,但因投资人认为上周金价大跌过度,令其保持在1,575美元上方.

5月迄今,金价大跌超过5%,且易受欧元新的跌势拖累.对欧元区经济成长乏力以及西班牙银行体质的担忧持续,令欧元本月势将重挫5%.

1746GMT,现货金XAU=报每盎司1,570.96美元,跌2.59美元或0.6%.

金价盘中多数时间在平盘上方交易,稍早触及1,583.50美元日高,但因欧元回落而转跌.上周金价大跌1.1%.

日内瓦MKS Finance交易部门主管Afshin Nabavi表示,一些买家在金价跌向1,525美元时被吸引回来."我也预计金价将有更大幅的修正,"他表示,"但1,525美元水准目前看还是颇为稳固的."

"本周金价可能呈现区间走势,但我的猜想是在美国周五公布非农就业报告后,金价很可能升穿1,600美元."

最新的民调周六显示,希腊保守党派再度领先,使得希腊有望组建一个支持纾困计划的政府,让该国继续保留在欧元区内.[ID:nSB1570930]欧元因此上涨.[FRX/CN]

但欧股周一在交投清淡中收低,扭转稍早升势,因投资人再度忧虑西班牙银行业.[.EUCN]

西班牙/德国公债收益率差周一触及欧元面世来的最高位,且势将持续攀升,因投资人消化对西班牙银行业救助成本不断上升的因素.[GVD/EURCN]

现货白银XAG=跌0.49%,至28.36美元.现货铂金XPT=升0.39%,至每盎司1,432.05美元.现货钯金XPD=攀升2.57%,至601.82美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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