(重温稿)〔中国钢铁〕发改委核准首钢、宝钢湛江等一批钢铁项目,总投资过千亿

路透上海5月26日电---为实现稳增长目标,中国正加快重大项目审批速度.国家发改委近日核准了首钢迁钢、广东湛江和广西防城港等一批重大钢铁建设项目,总投资超过千亿元人民币.

此前,中国国务院会议表示,要把稳增长放在更加重要的位置,推进"十二五"(2011-2015年)规划重大项目按期实施.[ID:nSB1564236]

刊登在发改委网站(www.sdpc.gov.cn/)上的公告显示,宝钢集团投资的广东湛江钢铁基地项目建设规模为年产铁920万吨、钢1,000万吨、钢材938万吨,总投资为696.8亿元;广西钢铁集团投资的广西防城港钢铁基地项目建设规模为年产铁850万吨、钢920万吨、钢材860万吨,总投资为639.9亿元.

此外,首钢迁钢项目主要建设内容为炼铁、炼钢、轧钢及公辅配套设施,项目将形成780万吨铁、800万吨钢、637万吨热轧板材、120万吨冷轧板材的生产规模.

宝钢集团的千万吨级湛江项目已经酝酿多年.集团董事长徐乐江之前称,正在考虑对外转移其于上海的钢铁产能,湛江项目有望在年内开工.而集团旗下宝钢股份(600019.SS)还曾表示在未来合适的时候向母公司收购该项目.

据中国证券报周二援引消息人士报导称,有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速,相关的中央预算资金亦有望提前下拨.

报导并称,如果国内经济增速继续下滑、国际复苏进程慢于预期,有关方面不排除被要求于今年下半年上报2013年投资计划,部分明年的投资项目有望移至今年执行.[ID:nSB1559858](完)