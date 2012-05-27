(重温稿)〔中国金融〕适当加快重点领域改革,推动信用债市场发展--证监会主席

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透上海5月26日电---中国证监会主席郭树清表示,要适当加快重点领域和关键环节的改革步伐,努力培育壮大机构投资者队伍,加快完善多层次市场体系建设,推动公司信用债券市场发展.
中国证券报周六援引他在第十四届主板发行审核委员会成立大会上指出,深化发行体制改革要把握好四个方面重点,包括进一步推进以信息披露为中心的发行制度改革,进一步提高发行审核透明度,多管齐下抑制"打新"、"炒新"行为,加大对各类失信和违法违规行为惩治力度等.
他还称,要进一步优化针对"三农"、文化创意产业、小型微型企业发展等经济薄弱环节的证券期货市场服务,促进解决经济生活中的"两多两难"问题.通过进一步完善直接融资机制,改善市场融资结构,不断提升市场资源配置效率.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。