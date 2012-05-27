(重温稿)〔中国金融〕支持民间资本进入银行业,降低村镇银行主发起行持股门槛--银监会

路透上海5月26日电---中国民间资本的"春天"来临.继交通运输部、铁道部和国资委之后,银监会周六亦公布关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见,支持民间资本参与村镇银行发起设立或增资扩股,并将村镇银行主发起行的最低持股比例由20%降低到15%.

"对民间资本投资银行业的范围、对象,没有限制,"新华社援引银监会相关部门负责人表示,不得单独针对民间资本进入银行业设限.

"实施意见"明确,支持民营企业参与商业银行增资扩股,鼓励和引导民间资本参与城商行重组.

同时,支持民营企业特别是符合条件的农业产业化龙头企业和农民专业合作社等涉农企业,参与农村信用社股份制改革或参与农村商业银行增资扩股.

银监会负责人还称,"实施意见"强调了符合规定的小额贷款公司可以依法改制为村镇银行.

此外,还支持民营企业投资信托公司、消费金融公司、企业集团财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司等.

银监会并要求,银行业应加大对民间投资的融资支持,切实落实强化小微企业金融服务的政策措施,根据民间投资特点,积极开展融资模式、服务手段和产品创新,重点满足符合国家产业和环保政策、有利于扩大就业、有偿还意愿和偿还能力、具有商业可持续性的小型微型企业的融资需求.

目前,民间资本已是中国银行业资本金的重要组成部分.新华社报导称,截至2011年底,股份制商业银行和城市商业银行总股本中,民间资本占比分别为42%和54%;农村中小金融机构整体股权结构中民间资本占比达92%,其中其中农村合作金融机构股权结构中民间资本占93%.

《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(新36条)于2010年5月实施.今年2月国务院明确y要求今年上半年制定出台民间投资实施细则,民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等七个领域被列为今年需要重点落实的工作任务.(完)