(重温稿)〔中国外汇〕日媒称日圆与人民币直接交易6月启动--新华

路透上海5月26日电---人民币国际化进一步向前推进.中国官方媒体新华社周六援引日本媒体报导称,日圆与人民币的直接交易最早有望今年6月开始在东京和上海两地市场进行.

如果成行,日圆将成为除美元外首个与人民币开展直接交易的主要外国货币,无疑将促进中日两国的贸易和投资活动.

新华报导援引日本经济新闻网络版报导称,三菱东京UFJ银行等日本三大银行和中国银行(3988.HK)(601988.SS)、香港上海汇丰银行(0005.HK)等将参与日圆与人民币直接交易业务.

"参与交易的银行将分别决定东京和上海两地市场的日圆对人民币汇率,并据此向企业等客户提供交易服务,"报导称.

三菱东京UFJ银行隶属于日本以资产计最大的银行--三菱UFJ金融集团(8306.T)旗下.

新华报导并援引日本共同社称,如此将不仅有助于减轻日中两国企业的汇率风险和交易成本,进一步促进日中贸易和投资活动,也有助于提高日圆和人民币在国际金融市场的地位.

目前,日圆与人民币的交易基本以美元为中介货币.中国外汇交易中心每天根据人民币兑美元汇率当日中间价,与上午9时国际外汇市场日圆兑美元汇率,经套算后确定当日人民币兑日圆的中间价.

中国外汇交易中心数据显示,周五人民币/100日圆中间价报7.9388元人民币;人民币/100日圆即期JPYCNY=CFXS收报7.9694元.(完)