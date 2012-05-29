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市场报道 | 2012年 5月 30日 星期三 03:12 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收盘涨跌互见,稍早反弹动能耗尽

路透纽约5月29日电---美国洲际交易所(ICE)期棉周二收盘涨跌互见,经纪商称,投机性买卖盘拉锯,稍早反弹动能耗尽.

此间市场周一因美国阵亡将士纪念日休市一天.

ICE-7月期棉合约CTN2收低0.82美分或1.1%,报每磅72.80.今日交投区间介乎72.45-75.33美分.

根据路透数据,上周三,7月期棉结算价71.51美分为现货月合约自2010年2月初来最低.

但新作12月合约CTZ2升0.41美分,收报71.30美分,盘中在70.31-72.90美分之间交投.

独立分析师Mike Stevens谈及稍早升势时表示:"是时候有一些技术性反弹,空头回补时机成熟."

交易员表示,7月期棉未能守住75美分上方的升势后,尾盘投机性卖压拖累7月期棉回落.

根据汤森路透数据,周二成交量超过26,500口,较30日均值高10%.

ICE数据显示,截至5月25日,未平仓合约为191,932口.(完)

--编译 李军;审校 母红

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