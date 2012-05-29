〔纽约期市〕ICE期棉收盘涨跌互见,稍早反弹动能耗尽

欧洲金融：意大利预计几周内就纾困西雅那银行与欧盟达成协议
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
路透纽约5月29日电---美国洲际交易所(ICE)期棉周二收盘涨跌互见,经纪商称,投机性买卖盘拉锯,稍早反弹动能耗尽.
此间市场周一因美国阵亡将士纪念日休市一天.
ICE-7月期棉合约CTN2收低0.82美分或1.1%,报每磅72.80.今日交投区间介乎72.45-75.33美分.
根据路透数据,上周三,7月期棉结算价71.51美分为现货月合约自2010年2月初来最低.
但新作12月合约CTZ2升0.41美分,收报71.30美分,盘中在70.31-72.90美分之间交投.
独立分析师Mike Stevens谈及稍早升势时表示:"是时候有一些技术性反弹,空头回补时机成熟."
交易员表示,7月期棉未能守住75美分上方的升势后,尾盘投机性卖压拖累7月期棉回落.
根据汤森路透数据,周二成交量超过26,500口,较30日均值高10%.
ICE数据显示,截至5月25日,未平仓合约为191,932口.(完)
--编译 李军;审校 母红
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