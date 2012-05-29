〔加拿大汇市〕加元/美元上涨,但西班牙忧虑令涨势受限

路透多伦多5月29日电---加元兑美元周二从一周高位回撤,终场略有斩获,但对西班牙借款成本不断上升以及其脆弱银行业的担忧限制了加元的升势.

全球股市上扬支撑加元,盘中加元高见1.0207加元或0.9797美元,为5月22日来最高,因投资人对中国可能推出新的刺激措施的报导反应热烈.

但由于西班牙借款成本上升,且预计将需要更多支出支撑其处于困境的银行业,欧元兑美元挫至近两年低点,限制了加元的升幅.

加元兑美元CAD=D4收报1.0229加元或0.9776美元,周一收报1.0238加元,或0.9768美元.

今日加元表现强于多数G10国家货币,包括欧元、英镑和澳元,但跑输新西兰元和墨西哥比索.(完)

--编译 李军;审校 母红

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