〔加拿大股市〕收高,但因对西班牙的担忧而缩减涨幅

路透多伦多5月29日电---加拿大股市主要股指周二小幅收高,但在西班牙评等遭调降,重燃对欧债危机加重的担忧后,金矿股跟随金价下滑,主要股指回吐大部分稍早升幅.

金价稍早一度上涨,但在信贷评等机构Egan-Jones下调西班牙评等后,金价随欧元兑美元跌至近两年低点而回落.

包括金矿股在内的原材料股大跌1.2%.但10大类股中有七种收高,油气类股领涨,升0.9%.金融股也升0.9%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高43.15点,或0.4%,报11,609.30点,稍早触及两周高位11,687.71点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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