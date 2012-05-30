更正:〔国际油市〕NYMEX原油期货下滑,因西班牙评等遭下调拖累欧元大跌

(更正:文末表格有误,"NYMEX合约"项目下面的应分别为"7月原油"和"8月原油",而非"6月原油"和"7月原油")

* 西班牙信贷评等遭下调打压欧元和油价

* 针对伊朗核计划的争端限制原油跌幅

* 关注周三2030GMT API发布的库存数据

路透纽约5月29日电---美国原油期货周二小跌,此前西班牙信贷评等遭下调拖累欧元兑美元大跌,油价跟随下滑,但对希腊将留在欧元区以及中国可能推出更多刺激措施的希望限制油价的跌幅.

Egan-Jones Ratings在不到一个月的时间内第三次下调西班牙信贷评等,重创欧元,投资人对欧债危机蔓延的担忧重燃.

西班牙评等遭下调前,油市和股市上涨,因投资人乐见民调结果显示希腊支持撙节措施的党派领先,以及报导称中国最大的银行加速放贷.

伊朗同西方有关该国核计划的争端仍未解决,所带来的供应忧虑也支撑油价.

纽约商业期货交易所(NYMEX)7月原油期货CLc1结算价报每桶90.76美元,下跌0.1美元,或0.11%,盘中交投区间为90.25-92.21美元.

一项周二公布的路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)5月石油日产量增长5万桶至3,180万桶,创下2008年9月来最高.[ID:nSB1574918]

接受路透调查的13位分析师预计,中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI预计将自上月录得的一年新高温和回落至52.2.企业经营活动扩张的降温,反映出内外需求依然不振,意味着经济增速可能进一步下滑.[ID:nSB1574036]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

7月原油 90.76 -0.10 -0.1% 90.25 92.21 250,707 153,921

8月原油 91.09 -0.06 -0.1% 90.56 92.52 38,259 27,363

6月RBOB汽油 2.9065 0.0136 0.5% 2.8903 2.9400 17,400 40,977

7月RBOB汽油 2.8335 0.0018 0.1% 2.8219 2.8725 51,685 63,413

6月取暖油 2.8088 -0.0200 -0.7% 2.8041 2.853 13,099 23,935

7月取暖油 2.8132 -0.0197 -0.7% 2.8074 2.8579 44,846 39,787

ICE合约

7月布兰特 106.68 -0.43 -0.4% 106.06 107.95 209,079 55,581

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 431,655 273,089 539,519 1,439,641 -1,009

汽油 118,715 158,549 162,613 293,500 -5,856

取暖油 92,088 88,386 132,341 322,597 -6,912(完)