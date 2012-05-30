〔欧洲汇市〕英镑/美元跌至四个月低位,受西班牙忧虑拖累

* 英镑兑美元触及四个月低位,因西班牙忧虑加剧

* 英镑兑疲弱的欧元料仍持坚

* 英国数据强于预期,料下周不会出台量化宽松政策

路透伦敦5月30日电---英镑兑美元周三跌至四个月低位,因为对西班牙银行业问题及该国借贷成本上涨的担忧,推动投资者买入美元避险.

英镑兑美元GBP=D4日内下跌0.5%,报1.5565美元,跌穿据称在1.5600美元处的选择权障碍,创1月末以来的最低位.

然而,英镑兑欧元料仍会得到很好的支撑,因为投资者寻求欧元替代货币.

"英镑兑欧元走升,但我们仍会看到英镑兑美元下滑,"Caxton FX分析师Richard Driver表示.Driver还称,到下个月中旬,英镑兑美元可能会跌至1.5350美元.

欧元兑英镑EURGBP=D4下滑,跌至0.7980英镑,稍早曾触及两周低位0.79735英镑.对欧元的进一步卖盘可能会使欧元再次测试本月稍早所及低位0.79505英镑,即2008年11月以来的最低位.

周三公布的数据显示,英国4月房地产市场增长,不过范围较广的贷款数据暗示整体经济迟滞.英国4月抵押贷款批准件数升至51,823件,远高于预期,3月为51,067件.[ID:nST0522365]

抵押贷款净额增长11.39亿英镑,亦高于预期,创1月以来的最大增幅.

疲软的数据可能会使人愈加忧虑英国央行近期会选择祭出更多量化宽松政策,而这将进一步拖累英镑走势.

"数据比预想的略好,这支持了6月会议不祭出量化宽松的呼声,"瑞银外汇策略师Chris Walker在报告中写到.

周三公布的路透调查显示,英国央行下周会议可能不会向经济挹注更多资金,分析师称,英国央行某时再次开始扩大宽松政策的机率为50%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]