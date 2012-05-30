〔欧元债市〕西班牙忧虑打压欧元区二线国家公债,德债升至纪录高位

* 意大利公债收益率触及危险区域,因标售五年期和10年期公债

* 西班牙公债收益率上升,德债收益率触及纪录低位

* 欧盟可对西班牙提供援助未能令市场放心

* 周四爱尔兰就欧盟财政规例举行全民公投前,该国公债收益率倒挂

路透伦敦5月30日电---西班牙公债收益率(殖利率)周三飙升至六个月高位,因对该国银行业的忧虑加剧,促使投资人撤离较高风险资产,打压避险的德国公债收益率至纪录低点.

意大利公债收益率也上涨,升穿6%的危险水平,因买家在欧元区第三大经济体意大利的公债标售中要求更高的回报,受累于对西班牙的不安情绪.

投资人也担忧西班牙计划为Bankia(BKIA.MC)重组资本所需的新资金,适值该国借贷成本与日俱增,并迫近导致爱尔兰和葡萄牙寻求救助的7%.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周三表示,若西班牙提交坚实的2013和2014年度预算计划,欧盟执委会准备给予西班牙额外的时间,以便该国把预算赤字/国内生产总值(GDP)比例降至3%.[ID:nSB1577632]

但消息未能安慰市场,西班牙10年期公债收益率日内升24个基点,至6.74%.

西班牙和可比德债收益率差升至欧元面世来最高的543个基点,西班牙公债违约保险成本触及约600个基点的纪录高位.

两年期西班牙公债收益率跳升逾40个基点,至5.17%,升速快过较长期西班牙公债收益率,令收益率曲线进一步趋平,这可能令西班牙发售今年来一直受欢迎的短债遭遇困难.

意大利标售五年期和10年期公债成本大幅上升,.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB自5月中来首次升穿6%,盘中高见6.155%.该公债收益率日内升15个基点,报6.06%.

投资人在德债中避险,尽管德债愈来愈昂贵.德债期货FGBLc1升至纪录高位的145.44,所有年期的德债收益率全线跌至纪录低点.

两年期德债DE2YT=TWEB收益率触及纪录低点0.002%,投资人遂寻求较长年期的德债.10年期德债收益率跌9个基点,至1.27%,30年期德债DE10YT=TWEB收益率下滑11%,至1.82%,令收益率曲线趋平.

爱尔兰两年期公债收益率一度高于10年期爱尔兰公债收益率.

爱尔兰公债收益率倒置,显示投资人认为该国支付短债的风险高于长债,周四该国就新的欧盟财政规例进行全民公投.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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