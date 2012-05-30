〔英国债市〕英债收益率重挫,因投资者担忧西班牙援救而纷纷避险

路透伦敦5月30日电---英国10年期公债收益率(殖利率)周三挫至纪录低位,因为投资者愈加担心西班牙面临借贷成本快速上涨将需要欧元区的援助,进而纷纷涌向他们视为安全的资产.

10年期英债收益率GB10YT=RR日内重挫逾13个基点,报1.64%,稍早一度触及1.637%的纪录低位.

10年期英债收益率录得4月10日以来的最大单日跌幅.4月10日交易商从复活节数日假期归来之际,美国就业数据疲弱,而且有关欧元区命运的忧虑重燃.

自那以来的七周时间里,上述忧虑并未缓解.英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔日内稍早在报纸专访中称,欧元区分裂的可能性不能排除[ID:nST0522501].

在其发表上述言论之前,本周稍早英国首相卡梅伦(David Cameron)和英国财政大臣奥斯本(George Osborne)会见了英国央行总裁金恩和该国最高银行监管机构负责人,就欧元区分裂的应急计划进行了商讨.

英债的表现优于德国政府公债,二者10年期公债利差缩窄大约4个基点,至38个基点.

Lloyds WBM固定收益策略师Vatsala Datta表示,虽然利差缩窄有技术因素方面的原因,但也反映出在西班牙救助成本上,德国的曝险大于英国.

她说,英债周二表现不佳,是受到50年期通膨保值英债银团销售的拖累,目前已反弹,而且市场关注于月末投资组合再平衡及6月7日的票息支付.

摩根士丹利固定收益策略师Anthony O'Brien称,他预计利差将继续收窄.

9月英债期货FLGU2日内收高138个跳动点,结算价报119.75,领先可比德债期货FGBLU225个跳动点.稍早9月英债期货曾触及合约高位119.85.

五年期英债收益率触及纪录低位0.665%,较长期英债价格亦上扬,30年期GB30YT=RR和50年期英债收益率GB50YT=RR均跌至2月初以来的最低位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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