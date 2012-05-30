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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 02:06 BJT

〔美国能源〕5月25日止当周汽油需求较前周上升3%--SpendingPulse

路透纽约5月30日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周三公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求增长,因阵亡将士纪念日假期前,消费者加满油缸.

截至5月25日一周美国汽油需求较之前一周上升3%,但较上年同期减少1.1%.

美国零售汽油均价较前周下降4美分,至每加仑3.69美元,较上年同期下跌3.4%.

该机构称,该周美国汽油平均需求较上年同期下降2.8%,为连续第62周下降.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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