〔美国能源〕5月25日止当周汽油需求较前周上升3%--SpendingPulse

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约5月30日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周三公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求增长,因阵亡将士纪念日假期前,消费者加满油缸.
截至5月25日一周美国汽油需求较之前一周上升3%,但较上年同期减少1.1%.
美国零售汽油均价较前周下降4美分,至每加仑3.69美元,较上年同期下跌3.4%.
该机构称,该周美国汽油平均需求较上年同期下降2.8%,为连续第62周下降.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。