〔芝加哥期市〕CBOT近月大豆期货收低,因欧债危机忧虑加重

路透5月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周三收低,结束三日连涨,因对欧债危机的担忧加重,促使投资人撤离包括商品在内的风险资产.

美国原油期货CLc1大跌约3美元,也令大豆和豆油期货卖压加重.

但新作11月大豆期货SX2在场内交易收高,因投资人担心美国中西部种植带部分地区旱情,且本周原本预计的降雨可能减少.

美国农业部周二晚公布,美国大豆播种率为89%,之前一周为76%,远高于五年均值61%.

美国农业部还公布,大豆出苗率为61%,也高于五年均值30%.

CBOT-7月大豆期货SN2收低13-1/2美分,报13.73-1/4美元.

7月大豆一度跌至一周低点,之后缩减跌幅.该合约目前在支撑水准100日移动均线切入位13.48-1/2美元和阻力水准50日移动均线切入位14.22美元之间交投.

7月豆粕合约SMN2收跌2.6美元,报每短吨409.9美元.7月豆油合约BON2收跌0.48美分,收报每磅49.69美分.

今日大豆预估成交量为171,959口;豆粕预估成交量为55,110口,豆油成交量为97,647口.

以下为CBOT农产品期货在1935GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 559.50 -3.00 -0.5% -13.5%

CBOT大豆Sc1 1373.25 -13.50 -1.0% 14.6%

CBOT豆粕SMc1 409.90 -2.60 -0.6% 32.5%

CBOT豆油BOc1 49.69 -0.48 -1.0% -4.6%

CBOT小麦Wc1 653.75 -3.00 -0.5% 0.2%

CBOT稻米RRc1 1426.50 1.50 0.1% -2.3%

EU小麦BL2H0 210.50 -1.00 -0.5% 4.0%

NYMEX原油期货CLc1 87.51 -3.25 -3.6% -11.5%

道琼工业指数.DJI 12,434 -147 -1.2% 1.8%

现货金XAU= 1565.04 10.50 0.7% 0.1%

欧元/美元EUR= 1.2376 -0.011 -0.9% -4.4%

美元指数.DXY 83.0320 0.5520 0.7% 3.6%

波罗的海

干散货指数.BADI 950 -36 -3.7% -45.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)