〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货因美元走强而收跌,但天气提振12月合约

路透5月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)-7月玉米期货周三场内交易收盘时走低,因美元上涨,而对美国中西部玉米种植带天气的担忧提振新作12月合约上涨.

炎热和缺乏降水向正在成长的美国玉米施压,玉米成长状况转差的程度更甚于路透向分析师进行的调查预估.

美国中西部大部份地区在本周中段的气温料将下降及降阵雨,将扶助提振玉米和大豆作物前景."目前天气和天气预报良好.中西部所有地区在今晚至周五晚上将有降雨,雨量为0.50-1.00英寸,"Global Weather Monitoring气象学家John Dee说.周日和周一料将有较小量的降雨,降雨量为0.5英寸或以下.

7月/9月合约溢价为39-1/4美分.

7月玉米合约低于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为30.

7月玉米合约CN2结算价跌3美分,报5.59-1/2美元.

新作12月玉米合约CZ2结算价升3美分,报5.20-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为289,918口.(完)

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