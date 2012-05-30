〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货因美元走强而收跌,但天气提振12月合约

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透5月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)-7月玉米期货周三场内交易收盘时走低,因美元上涨,而对美国中西部玉米种植带天气的担忧提振新作12月合约上涨.
炎热和缺乏降水向正在成长的美国玉米施压,玉米成长状况转差的程度更甚于路透向分析师进行的调查预估.
美国中西部大部份地区在本周中段的气温料将下降及降阵雨,将扶助提振玉米和大豆作物前景."目前天气和天气预报良好.中西部所有地区在今晚至周五晚上将有降雨,雨量为0.50-1.00英寸,"Global Weather Monitoring气象学家John Dee说.周日和周一料将有较小量的降雨,降雨量为0.5英寸或以下.
7月/9月合约溢价为39-1/4美分.
7月玉米合约低于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为30.
7月玉米合约CN2结算价跌3美分,报5.59-1/2美元.
新作12月玉米合约CZ2结算价升3美分,报5.20-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为289,918口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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