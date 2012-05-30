〔全球金市〕金价尾盘放量反弹,守住关键支撑位后避险买盘回场

* 股市和商品市场大跌,避险买盘提振金价

* 守住约在1,530美元的技术支撑位后反弹

* 金价可能连跌第四个月,前景仍疲弱

路透纽约5月30日电---金价周三尾盘呈现戏剧性的放量反弹,在稍早跟随风险资产下滑后反弹超过30美元,因守住关键支撑位1,530美元后受避险买盘带动跳升.

一些交易员暗示今年多数时间跟随股市等风险资产走势的金价可能再度寻获避险买盘.他们指出,今日股市、原油和其他商品重挫,但金价反弹,而美元和美国公债则因投资人担心欧债危机加重而上扬.

"走势扭转显示投资人开始意识到欧洲问题没有快速简单的解决办法.如果西班牙和意大利的事态失控,这黄金可能获得买盘."TEAM Financial Asset Management投资组合经理人James Dailey表示.

金市投资人人气仍不稳,因金价在过去四周大跌100美元,5月跌幅为6%,是12月来最大月度跌幅.

周三的反弹将金价带回到去年年底的水准附近.

1828GMT,现货金XAU=升0.7%,报每盎司1,565.30美元,稍早触及两周低点1,531.49美元.

COMEX-6月期金GCM2结算价升14.70美元,报每盎司1,563.40美元,成交连续第二日放量,根据路透初步数据,成交量约为30日均值的两倍.

周二COMEX成交量触及历史高位484,721口,超过去年8月24日所创的483,429上次高位.

其他贵金属方面,现货白银XAG=升0.7%,至28.02美元.现货铂金XPT=下滑1.8%,至每盎司1,399.25美元.现货钯金XPD=升1%,至601.97美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1563.40 14.70 0.9 1530.40 1569.00 75,852

COMEX白银期货 SIK2 27.983 0.192 0.7 27.355 28.145 45,475

COMEX铂金期货 PLN2 1401.20 -26.90 -1.9 1387.10 1431.40 13,898

COMEX钯金期货 PAM2 604.70 1.15 0.2 590.00 606.90 3,069

现货金 XAU= 1565.30 10.76 0.7 1532.60 1569.16

现货银 XAG= 28.020 0.200 0.7 27.400 28.170

现货铂金 XPT= 1399.25 -25.90 -1.8 1390.75 1428.49

现货钯金 XPD= 601.97 0.85 0.1 592.00 606.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李军;审校 母红

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