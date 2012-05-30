〔金属期市〕期铜跌近年内低位,因欧债危机担忧和中国刺激计划希望落空

* 期铜今年价格走势转为下跌

* 中国推出大型刺激计划的希望落空

* 市场关注:周四公布的美国一周初请失业金人数

路透纽约/伦敦5月30日电---伦敦期铜周三下跌超过2%,走势转为年初迄今下跌,且与2012年低位相距不足20美元.期铜下挫因忧虑欧洲债务危机扩散以及中国刺激政策希望消散.

期铜与原油等其他易受经济事件影响的原材料一并下跌.原油下滑至2012年新低,因欧洲债务危机引发原油需求前景忧虑,主要事件包括西班牙银行业问题、意大利借贷成本和希腊下月大选.

"我认为市场已经开始消化(事件),未来几周将消化的是6月18日这一最终期限.届时希腊将很有可能退出欧元区."TrendMax董事总经理Zachary Oxman表示.

"希腊绝对是重中之重.在希腊以后,下一个是西班牙.市场将再次忧虑."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3触及每吨7,463美元,为1月9日创下7,445美元的2012年低点之后的最低水准.LME期铜收低逾2%,报每吨7,475美元.周二收在7,670美元.

交易商称,下一步支撑位在费波纳奇回档位7,445和7,368美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月合约HGN2触及去年12月末以来最低水准每磅3.3725美元,之后收低7.20美分,或2%,结算价报每磅3.39美元.

铜价今年迄今下跌了近2%,抹去2月时超过12%的涨幅.

"隔夜时中国言论令大型刺激政策的希望落空..."南非标准银行分析师Leon Westgate表示.

在周三出版的官方报纸中,具有影响力的学术人士表示中国政府应避开激进财政刺激计划.

这一观点与其他评论一道打击了对中国将推出类似全球金融危机期间4兆(万亿)元人民币(6,301亿美元)刺激计划的预期.

此外,周三数据显示5月欧元区经济景气指数下降幅度超出预期,尤其制造与零售企业悲观情绪加重,不过消费者对未来一年经济看法有所好转.[ID:nSB1577160].

美国4月成屋待完成销售指数意外跌至四个月低位.

"市场并未根据供需基本面进行交易.人们在担心中国和欧洲情势.而今天的成屋待完成销售指数不太好."LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill称.

欧盟执委会周三表示,欧元区应该向银行业联盟迈进,并考虑通过欧元区永久性救助基金ESM进行直接的银行资本金重整.[ID:nSB1577398]这让市场得以稍作喘息.

**关注中国基础设施投资**

投资者密切关注中国政府支持经济的举动,此前中国当局在上周批准一批基础设施投资.

财政部副部长张少春近日称,从今年起每年将安排10-20亿元人民币资金,支持具备量产条件的新能源汽车产业化,和节能汽车技术研发和产业链建设,用以帮助研发和大批量生产节能汽车并降低碳排放.[ID:nSB1574186].

"尽管政策看上去很像是将近四年前的举动,但并不是一个大型的刺激计划.此次项目是隶属'十二五'规划下的,相关开支更为温和.在项目和产业的选择上更为严格."巴克莱分析师Yiping Huang在一份研究报告中表示.

部分交易商表示将采取观望态度,直到有证据显示下游产业需求升温.

其他金属方面,三个月期锡下跌430美元,收报每吨19,770美元.

以下为1750GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 339.20 -7.00 -2.02 343.60 -1.28

LME期铝 2007.00 -15.00 -0.74 2020.00 -0.64

LME期铜 7475.00 -195.00 -2.54 7600.00 -1.64

LME期铅 1920.00 -28.00 -1.44 2035.00 -5.65

LME期镍 16300.00 -350.00 -2.10 18710.00 -12.88

LME期锡 19765.00 -435.00 -2.15 19200.00 2.94

LME期锌 1893.00 -21.00 -1.10 1845.00 2.60

上海期铝 15980.00 -50.00 -0.31 15845.00 0.85

上海期铜 55510.00 -750.00 -1.33 55360.00 0.27

上海期锌 14870.00 -105.00 -0.70 14795.00 0.51

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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