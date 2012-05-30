〔加拿大汇市〕加元/美元跌至四个半月低点,受欧洲忧虑拖累

路透多伦多5月30日电---加元兑美元周三跌至四个半月低点,因对欧债危机的担忧挫伤投资人信心.

加元跟随全球市场走势,欧元兑美元跌至近两年低点,股市和商品市场大跌,因投资人担心西班牙处于困境的银行业以及借款成本不断上升.

西班牙10年期公债收益率升至近7%水准,拖累该国股市挫至九年低点,欧元区部分国家在其10年期公债收益率触及7%水准后被迫寻求国际援助.

加元兑美元CAD=D4触及1.0312加元或0.9697美元的低点,为1月9日来最低,之后缩减跌幅,收报1.0292加元或0.9716美元,周二收报1.0229加元或0.9776美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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