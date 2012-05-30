〔美国股市〕收低,受欧洲危机加剧拖累

* 能源股跟随油价下跌

* 西班牙和意大利公债收益率均上涨,因忧虑欧元区情势

* 美国4月成屋待完成销售指数跌至四个月低点

* 道指收跌1.3%,标普500指数收低1.4%,Nasdaq指数下滑1.2%

路透纽约5月30日电---美国股市周三收跌,因西班牙和意大利公债收益率飙升令金融市场对欧洲解决不断升级的债务危机能力的紧张情绪升温.

对欧洲情势的忧虑令投资人规避风险资产,投向避险资产.美国公债收益率跌至至少60年来的最低水平,油价挫逾3%,且欧元兑美元跌至1.24美元以下的23个月低点.

5月迄今标普500指数累计下跌约6%,可能录得去年9月来的最差月度表现,因交易商聚焦在欧洲问题.不过,本周稍后美国将公布包括第一季GDP修正值和月度非农就业报告在内的美国经济数据,可能令美股摆脱受外国消息影响的局面.

意大利标售五年期和10年期公债的得标利率飙升,且在西班牙借贷成本上升之际,投资人忧虑该国筹集更多资金支持国内银行业的计划.

"看到西班牙恶化的程度正加剧,令人堪忧,因可能导致西班牙的救助规模将比希腊大,且缓解银行业问题所需资本则更多,"保德信市场策略师Quincy Krosby说.