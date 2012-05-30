〔加拿大股市〕收低,因西班牙忧虑及中国推出经济刺激计划的希望落空

路透多伦多5月30日电---加拿大股市主要股指周三触及一周低位,因油气股和矿业股下跌,欧元区债务危机不断升级及迹象显示中国不会推出大型刺激经济计划,令投资人对全球经济成长的忧虑升温.

西班牙和意大利借贷成本不断上升,且最新民调显示希腊反对撙节措施的左倾政党在下月大选的支持率领先,均加重了对欧元区经济的忧虑.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低176.08点,或1.52%,报11,433.22点,此为一周最低收位.5月迄今该指数累计下挫逾7%.

10项分类指数全部收低.权重的能源股下挫约4%,因美国原油下跌约3美元,且可能录得2008年12月来最大月度百分比跌幅.

基本金属矿业股跌超过3%,因铜价跌近2012年低位.金融股跌1.1%,也受累于对希腊及西班牙的忧虑.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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