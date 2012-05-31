〔国际油市〕亚洲燃料油市场走弱,即期跨月价差和裂解价差均下跌

路透新加坡5月31日电---亚洲燃料油市场回落,从6月/7月至8月/9月的三个即期跨月价差、6月近月裂解价差,以及实货价差均走弱,尽管固定价格水准降低.

今日未有实货交易达成,为七日内首见,因买盘报价较低,这也反映出市场低迷态势.本月一直做多的BP和光汇石油亦未见出手.

"这是短期下跌,市场基本面仍强于过去三个月,"新加坡一位亚洲交易商表示.

"卖压很可能来自存在短期点价兴趣的市场人士,以及另一些在错误的时间持有多仓,不得不出场的人."

6月市场受到供应趋紧的提振,此外,外界预期在固定价格水准在5月初以来持续下跌后,需求或转好,亦支撑市场.

6月西方抵达船货料约为400万吨,低于本月的450万吨左右,而中东船货依然受限于沙特的夏季需求高峰,且购买伊朗船货的难度愈发增加.

市场人士希望,统一价格的下跌将提振中国小炼厂对直馏燃料油的需求.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $641.25 -$12.30 -1.88 $653.55

现货380CST燃料油 FO380-SIN $625.05 -$11.05 -1.74 $636.10

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $634.00 -$6.00 -0.94 $640.00

380CST船用燃料油升水 $8.95 $5.05 129.49 $3.90

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $6.65 -$0.35 -5.00 $7.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.80 -$0.58 -17.04 $3.38 (完)