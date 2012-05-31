〔国际油市〕亚洲燃料油市场走弱,即期跨月价差和裂解价差均下跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡5月31日电---亚洲燃料油市场回落,从6月/7月至8月/9月的三个即期跨月价差、6月近月裂解价差,以及实货价差均走弱,尽管固定价格水准降低.
今日未有实货交易达成,为七日内首见,因买盘报价较低,这也反映出市场低迷态势.本月一直做多的BP和光汇石油亦未见出手.
"这是短期下跌,市场基本面仍强于过去三个月,"新加坡一位亚洲交易商表示.
"卖压很可能来自存在短期点价兴趣的市场人士,以及另一些在错误的时间持有多仓,不得不出场的人."
6月市场受到供应趋紧的提振,此外,外界预期在固定价格水准在5月初以来持续下跌后,需求或转好,亦支撑市场.
6月西方抵达船货料约为400万吨,低于本月的450万吨左右,而中东船货依然受限于沙特的夏季需求高峰,且购买伊朗船货的难度愈发增加.
市场人士希望,统一价格的下跌将提振中国小炼厂对直馏燃料油的需求.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $641.25 -$12.30 -1.88 $653.55
现货380CST燃料油 FO380-SIN $625.05 -$11.05 -1.74 $636.10
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $634.00 -$6.00 -0.94 $640.00
380CST船用燃料油升水 $8.95 $5.05 129.49 $3.90
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $6.65 -$0.35 -5.00 $7.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.80 -$0.58 -17.04 $3.38 (完)
--编译 丁琦;审校 利棣儿
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。