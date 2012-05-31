〔欧元债市〕西班牙公债收益率回落但料跌势短暂,德债触及新高

* 德债触及新高,西班牙公债收益率徘徊在7%附近
* 爱尔兰人料投票支持欧盟财政协议
* 预期市场将持续紧张,因西班牙下周标售公债
路透伦敦5月31日电---西班牙公债收益率(殖利率)周四回落,但仍接近欧元面世来该国公债收益率的最高位,因市场认为西班牙政府迟早会被迫请求外援以拯救该国的银行业.
西班牙公债收益率触及历来的最高区间后轻微回落,受助于欧洲央行官员的强硬讲话及一些投资人寄望决策者将很快采取更强有力的行动.
但下周西班牙将标售公债,看似未来几天该国公债收益率上升的可能性大于下跌的可能性.
在负债累累的欧元区二线国家公债短期难得喘息的情况下,避险德债收益率多数触及纪录低点,德债期货FGBLc1创新高.
西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率跌12个基点,至6.56%,周三逼近欧元面世来的最高位6.79%,但其违约保险成本触及新高.
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示,欧元区各国领导人需要驱散围绕欧元区愿景的迷雾.欧洲央行将会对具偿付能力银行持续提供流动性.[CMN-ECB]
投资人更关心保住其资金而不是获利,遂将资金投向德国资产.两年期德债DE2YT=TWEB收益率仅略高于0%,10年期德债DE10YT=TWEB收益率触及1.199%的新低.
德债期货盘中高见146.08,受助于弱于预期的美国民间就业数据,德债期货日内升70个跳动点,报146.03.
周四爱尔兰就欧洲财政协议进行投票,民调显示将投支持票,这将确保该国取得欧洲稳定机制(ESM)救助资金,不会为欧元区增添麻烦.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>