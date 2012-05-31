〔英国债市〕欧元区忧虑及美国数据不佳打压10年期英债收益率至纪录新低

路透伦敦5月31日电---10年期英债收益率(殖利率)周四跌至纪录新低,因为关于西班牙财政和希腊在欧元区命运的担忧持续不散,以及美国数据表现疲弱,导致产生对避险资产前所未见的需求.
欧盟执委会周三呼吁建立更为紧密的经济联盟,并称考虑的因素应包括银行业联盟、联合金融监管及银行存款担保.
但周四执委会发言人称,不存在直接通过欧元区永久救助基金对银行业进行直接资本金重整的可能.
同时,下个月希腊大选的结果仍表现出微妙的平衡,因为近几日不同民调的结果高度相矛盾.希腊大选可能产生反对该国援救计划条款的政府,进而威胁其欧元区成员国的身份.
"希腊及围绕该国6月17日大选的不确定性,以及西班牙情势,带来双重压力.这二者仍是市场的两个关键驱动力,"花旗策略师Peter Goves表示.
"长期英债的表现略微优于可比德债.欧洲货币联盟之外避险资产的身份给予了英债额外的魅力."
9月英债期货FLGU2上涨85个跳动点,结算价报120.60,仅低于本日所及合约新高120.63几个跳动点,而且领先可比德债期货9个跳动点.
现货市场方面,10年期英债收益率GB10YT=RR下跌8个基点,报1.57%,略微升离临近收盘时所及纪录低位1.563%.10年期英债较10年期德债的利差日内收窄2个基点,至36个基点.
美国一系列令人失望的数据进一步支撑英债走势.周五美国将公布市场密切注意的非农就业报告.
交易商亦将密切关注周五0828GMT时公布的英国CIPS制造业采购经理人指数(PMI).路透访问的分析师预计,该项数据将跌穿50荣枯分水岭,为六个月来首次.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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