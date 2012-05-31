〔英国债市〕欧元区忧虑及美国数据不佳打压10年期英债收益率至纪录新低

更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因美国3月升息的可能性增强

* 美元指数触及1月11日来最高 * 美联储官员的讲话令3月升息预期增强 (新增文末表格) 路透纽约3月2日 - 美元兑一篮子货币周四升至七周高位，一美国联邦储备理事会(美联 储/FED)官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。 美联储理事布雷纳德周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适 宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。 此前纽约联储总裁杜德利和旧金山联储总裁威廉姆斯周二发表措辞较预期更鹰派的升息 言论。 “从多位美联储官员的讲话来看，他们似乎都很支持很快升息，”Oanda资深市场分析 师Craig Erlam说。 近期就业和通胀数据也使美联储不久升息的理由变得更加充分。 “近期出炉的一系列美国数据良好，市场对3月升息的预期升温，”花旗集团外汇策略 部全球主管Steven Englander说。 根据CME Group的FedWatch工具，期货交易商现在预